Стало известно, какие продукты запретили продавать на ярмарках Киева до конца июля

Главное: В Киеве до конца месяца запретили продавать некоторые продукты. Среди них – мясо.

Детали: В Киеве с 4 до 31 июля запретили продавать на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках некоторые скоропортящиеся продукты. Об этом поведали в КГГА.

Так, как информируется, данный запрет касается таких продуктов: свежее мясо, мясопродукты и колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко и молочная продукция, кондитерские изделия с кремом и т.д.

Стоит отметить, что такой запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия «Свиточ» и «Киевское наследие», подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

Сообщается также, что при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

Резюмируется, что данное решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в городе.

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