В 10 регионах Украины произошли отключения света

Главное: Из-за неблагоприятных погодных условий и российских обстрелов ряд регионов Украины остались без света. В Закарпатской области из-за непогоды временно обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой 110 кВ.

Детали: В 10 регионах Украины произошли отключение света из-за непогоды, российских обстрелов и технологических нарушений. Об этом сообщает Минэнерго во вторник, 4 июля.

Так, из-за неблагоприятных погодных условий без света временно оставались потребители в Киевской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях. Все запитаны. Остаются обесточенными два населенных пункта в Сумской и восемь — в Черкасской областях.

В Закарпатской области из-за непогоды временно обесточивалась линия межгосударственного соединения с Молдовой 110 кВ. Сейчас все потребители запитаны через резервные мощности.

Из-за технологических нарушений обесточена часть потребителей в Киевской области. А в Херсоне до сих пор без света остаются 13 тысяч потребителей из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В связи с новыми российскими обстрелами в Донецкой области осталась без света часть потребителей, обесточена шахта.

В результате предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Вместе с тем, украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. При этом коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 715 МВтч. Экспорт не велся.

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