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Новости > Число жертв атаки дронов на Сумы возросло

Число жертв атаки дронов на Сумы возросло

Агата Кловская
04.07.23 11:25
133
Число жертв атаки дронов на Сумы возросло

Главное: Вчера вечером из-под завалов дома в Сумах после удара беспилотника извлекли тело погибшей женщины. Число погибших увеличилось до трех.

Детали: Число жертв российского удара дронами по Сумам выросло до трех. Об этом сообщила 4 июля Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что накануне в 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Ранен 21 гражданский, четверо из них находятся в больнице.

В связи с трагедией в городе объявлен траур.

В тему: Накануне в Сумах вражеский беспилотник влетел в пятиэтажку.

Тэги: общество, беспилотник, Сумы, новости Украины, война в Украине, дрон-камикадзе, Шахед

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