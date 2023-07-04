Число жертв атаки дронов на Сумы возросло

Главное: Вчера вечером из-под завалов дома в Сумах после удара беспилотника извлекли тело погибшей женщины. Число погибших увеличилось до трех.

Детали: Число жертв российского удара дронами по Сумам выросло до трех. Об этом сообщила 4 июля Сумская областная военная администрация.

Отмечается, что накануне в 22:00 спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Ранен 21 гражданский, четверо из них находятся в больнице.

В связи с трагедией в городе объявлен траур.

В тему: Накануне в Сумах вражеский беспилотник влетел в пятиэтажку.