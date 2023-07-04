Зеленский призывает Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО

Главное: Украина понимает, что до войны она не сможет стать членом Альянса. Но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом, отметил Владимир Зеленский.

Детали: Президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны. Об этом он сказал в интервью Эрину Бернетту из CNN.

Так, Зеленский отметил, что Байден принимает решение, станет ли страна членом Североатлантического альянса.

«Он поддерживает наше будущее в НАТО, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат», — сказал Зеленский.

В Украине понимают, что страну не примут в НАТО до завершения войны, однако украинцам важно чувствовать поддержку союзников в этом вопросе, сказал президент.

«Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен», — подчеркнул он, добавив, что это зависит от решения Байдена.

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