ВСУ продолжают успешно «прорывать» россиян под Бахмутом

Главное: ВСУ продолжают наступление под Бахмутом. Стало известно о новых успехах.

Детали: ВСУ продолжают успешно наступать под Бахмутом. О ситуации на вторник, 4 июля, поведал представитель Генерального штаба Андрей Ковалев, которого цитирует Military Media Center.

Он сообщил, что украинские военные оказывают давление на противника севернее и южнее города, выбивают его с ранее захваченных рубежей.

Информируется: «Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, терпит огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои».

Отмечается, что ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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