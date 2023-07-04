Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 231 030 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 231 030 солдат. Уничтожено 4 059 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 4 июля.

Сообщается, что погибли уже 231 030 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 059 танков, 7 908 боевых бронированных машин, 4 252 артиллерийские системы, 647 РСЗО, 394 средства ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов, 3 602 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 264 крылатые ракеты, 18 кораблей/катеров, 6 843 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 590 единиц специальной техники.

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