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Новости > Alef Aeronautics: сертифицирован первый в мире электрический летающий автомобиль

Alef Aeronautics: сертифицирован первый в мире электрический летающий автомобиль

Александр Панько
03.07.23 20:57
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Alef Aeronautics: сертифицирован первый в мире электрический летающий автомобиль

Главное: Первый в мире электрический летающий автомобиль получил сертификацию. Машина Alef Aeronautics может пролететь на расстояние до 177 км.

Детали: Первый в мире полностью электрический летающий автомобиль получил сертификацию от Федерального авиационного управления США. Об этом сообщает New York Post

Машина Alef Aeronautics может перемещаться по дорогам на расстояние до 322 км и пролететь на расстояние до 177 км. Она обладает дизайном с вращающейся кабиной и позволяет избегать пробок, обеспечивая при этом «кинематографический обзор на 180 градусов для безопасного и приятного полета».
 
Ожидается, что стоимость автомобиля составит около $300,000.
 
 
 

Тэги: авто, Alef Aeronautics

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