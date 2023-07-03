Alef Aeronautics: сертифицирован первый в мире электрический летающий автомобиль

Главное: Первый в мире электрический летающий автомобиль получил сертификацию. Машина Alef Aeronautics может пролететь на расстояние до 177 км.

Детали: Первый в мире полностью электрический летающий автомобиль получил сертификацию от Федерального авиационного управления США. Об этом сообщает New York Post

Машина Alef Aeronautics может перемещаться по дорогам на расстояние до 322 км и пролететь на расстояние до 177 км. Она обладает дизайном с вращающейся кабиной и позволяет избегать пробок, обеспечивая при этом «кинематографический обзор на 180 градусов для безопасного и приятного полета».

Ожидается, что стоимость автомобиля составит около $300,000.