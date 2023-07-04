Экс-генсек НАТО дал интересный прогноз по поводу членства Украины в Альянсе

Главное: Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен оценил шансы Украины стать членом Альянса. Он считает, что нашу страну могут принять по ускоренной схеме.

Детали: Экс-генсек НАТО (2009-2014-е годы) Андерс Фог Расмуссен высказался по поводу перспектив членства Украины в Альянсе. Его слова цитирует издание The Times.

Среди прочего он сказал: «Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия».

Бывший чиновник отметил, что ВСУ могут стать «одними из самых готовых к бою в Европе», так как «они уже соответствуют всем критериям».

При этом, по его словам, до вступления в НАТО нашей стране нужны будут гарантии безопасности.

Андерс Фог Расмуссен уверен, что не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на континенте без включения Украины в евроатлантические структуры.

Он добавил: «Называйте это сдерживанием или как угодно. Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом президента Владимира Зеленского мирного плана».

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