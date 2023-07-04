Стало известно о катастрофических масштабах демографического кризиса в Сербии

Главное: Численность населения Сербии стремительно сокращается. Минус почти 8% за десять лет.

Детали: В Сербии численность населения сокращается катастрофическими темпами. Об этом говорят цифры Республиканского управления статистики.

Так, если в 2012-м году в стране насчитывали 7 миллионов 201 тысяча 497 жителей, то в 2022-м году, без учета данных по Косово и Метохии, их осталось уже 6 миллионов 664 тысячи 449 человек.

Уточняется, что в Сербии 51,4% населения это женщины, а 48,6% мужчины.

Отмечается, что в 2002-м году население страны составляло 7 500 031 жителей.

Информируется, что единственным регионом, который показывал прирост граждан до 2020-го года был столичный белградский.

Эксперты резюмируют: «Процесс демографического старения населения выражается низким участием молодых и высокой и постоянно растущей долей пожилых в общем числе. В 2022-м году доля лиц 65 лет и старше составляла 22%, а тех, кто моложе 15 лет – 14,4%».

В тему: Президент Сербии пожаловался на масштабную травлю.