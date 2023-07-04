Папа Римский хочет создать совещательный орган по Украине

Главное: Папа Римский Франциск выдвинул новую инициативу по Украине. Он хочет создать специальный совещательный орган.

Детали: В Ватикане выдвинули новую инициативу по Украине. Папа Римский Франциск хочет создать специальный совещательный орган.

Об этом российским СМИ поведал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.

По его словам, произошло это после визита его посланника по урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Киев и Москву в прошлом июне.

Сообщается: «Сейчас речь идет о создании некого совещательного, органа-клуба, дискуссионного стола, круглого стола на территории Ватикана, нейтральной территории, чтобы ни у кого не было вопросов».

Информируется, что с российской стороны пригласить туда хотят помощником президента Владимира Путина Юрия Ушакова.

Кроме этого планируется позвать для участия в совете «кого-то с украинской стороны по представлению президента Владимира Зеленского и начать дискутировать о международных взаимоотношениях, гуманитарных вопросах, приглашать, заинтересованные стороны представителей западных стран, других представителей, чтобы в итоге уже перейти к какой-то конкретике, касающейся урегулирования».

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