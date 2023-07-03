В США мать застрелила собственного сына из-за видеоигр

Главное: В США мать застрелила своего сына. Причиной трагедии стала игровая приставка.

Детали: Страшная трагедия разыгралась в американской Атланте. О ней сообщают местные СМИ.

Тут 31-летняя Джакуана Батлер застрелила собственного семнадцатилетнего сына.

Причиной трагедии стала любовь парня к видеоиграм.

Полицейские, приехавшие на вызов, обнаружили тело с множественными огнестрельными ранениями.

Перед этим подросток поругался с матерью из-за игровой приставки, после чего женщина принялась стрелять в него.

Известно, что сейчас убийцу отправили в тюрьму округа Фултон. Ее обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.

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