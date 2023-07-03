Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде, — Данилов

Главное: Алексей Данилов заявил, что РФ не сохранится в нынешнем виде. Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Запад должен расстаться с иллюзией о том, что Россия будет существовать в нынешнем виде.

«Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться», — заявил Данилов в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде. Кремль «не может контролировать столь обширную территорию, у него нет возможности», отметил Данилов.

Мятеж вагнеровцев показал, что «Россия не является государством», сказал секретарь СНБО.

«Мероприятие должно понять, что Россия фрагментирована и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе», — добавил он.

Данилов рассказал, что во время мятежа наемников Вагнера Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах.

«У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с Россией». Это колонии Российской Федерации", — сказал секретарь СНБО.

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