Рабочая неделя начнется для украинцев с теплой, но дождливой погоды

Главное: В Украине будет жарко. Ожидаются дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какая погода ждет украинцев в понедельник, 3 июля. Синоптики говорят, что рабочая неделя начнется с жары и дождей.

По всей стране ожидается переменная облачность.

Эксперты говорят, что большую часть Украины будут поливать кратковременные дожди, местами с грозами.

Сухая погода ожидается лишь в юго-восточных и северо-западных областях.

При этом ветер будет северо-западный (на юге и востоке страны юго-западный), 5-10 метров в секунду.

Специалисты информируют, что днем по стране будет 25-30 тепла, а ночью плюс 14-19.

В то же время в Карпатах будет намного свежее: днем до 23 тепла, а ночью плюс 9-14.

Что касается Киева, то в украинской столице должно быть облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем прогнозируют плюс 26-28, а ночью 17-19 тепла.

В тему: Синоптик сообщил украинцам, что погода в июле будет нестабильной.