Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие

Главное: Польша надеется разместить у себя ядерное оружие США. Об этом сказал премьер-министр страны.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал громкое заявление. Произошло это по окончании саммита Европейского совета.

Так, политик заявил, что, в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси, его страна хочет разместить у себя такой же американский арсенал.

Он сказал: «В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing».

Справка :

Nuclear Sharing (Совместные ядерные миссии НАТО) представляют собой соглашения США с рядом стран НАТО о передаче их военно-воздушным силам в случае военной необходимости ядерных бомб с баз хранения США в этих странах.

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