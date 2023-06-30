Николай Ефремов, сын знаменитого актера-убийцы, выпал из окна

Главное: Сын актера Михаила Ефремова, Николай Ефремов, угодил в больницу. Он выпал из окна.

Детали: В Москве произошел странный инцидент. Тут якобы случайно из окна выпал сын актера Михаила Ефремова - Николай Ефремов.

31-летний Николай Ефремов сейчас находится в реанимации одной из больниц с травмой головы и переломами бедра и таза.

При этом медики оценивают его состояние как тяжелое.

Добавим, что Николай Ефремов был участником группы «Непоседы». Кроме этого Николай Ефремов снимался в фильмах «Книга мастеров» и «Духless».

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