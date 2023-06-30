Дания предоставила Украине очередной пакет военной помощи на немаленькую сумму

Главное: Дания предоставила Украине новую военную помощь. На 190 миллионов долларов.
Детали: Дания продолжается оказывать Украине военную помощь. Как сообщает местное министерство обороны, нашей стране был предоставлен очередной пакет на 1,3 миллиарда крон (190 миллионов долларов).
Уточняется, что он включает в себя ракеты противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов.
Подчеркивается, что данная помощь была сформирована на основе потребностей и запросов Украины.
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