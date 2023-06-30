Стало известно, какой будет погода в первый день июля

Главное: 1 июля в Украине будет жарко. Но не обойдется без осадков.

Детали: В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в субботу, 1 июля. Появился прогноз синоптиков.

Эксперты обещают жару, но не обойдется без дождей с грозами.

По стране прогнозируется переменная облачность.

Специалисты по небесной канцелярии информируют, что ночью на севере Левобережья местами прогнозируют небольшой дождь, днем в западных и восточных регионах местами умеренные кратковременные дожди с грозами.

Впрочем, как уверяется, на остальной территории Украины должно быть без осадков.

Уточняется, что температура ночью ожидается плюс 12-17, а на побережье Черного и Азовского морей будет до 20 тепла. При этом днем прогреется до плюс 23-28, в южной части Украины прогнозируется жара до 31 тепла. В Карпатах ночью будет плюс 6-11, а днем 16-21 тепла. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Что касается Киева и области, то тут прогнозируется переменная облачность, но будет сухо. Температура в украинской столице ночью составит 14-16 тепла, а днем плюс 25-27. По области ночью ожидается плюс 12-17, а днем 23-28 тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В тему: Синоптик сообщил украинцам, что погода в июле будет нестабильной.