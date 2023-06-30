Зеленский дал важное поручение военным

Главное: Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военным было поручено усилить северное направление.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем глава государства поручил военным усилить северное направление.

Известно, что на заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий Объединенными силами Сергей Наев.

На Ставке обсуждали ситуацию на фронте и продвижение вперед, а также усилении наших операций дополнительными артиллерийскими системами и снарядами.

У президента сообщают, что участники отдельно заслушали доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, СБУ и Государственной пограничной службы по ситуации в Беларуси, которую держат на постоянном контроле.

Кроме этого Валерию Залужному и Сергею Наеву было поручено выполнить комплекс мер по усилению северного направления.

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