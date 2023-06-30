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Новости > Британская разведка оценила расходы России на войну

Британская разведка оценила расходы России на войну

Агата Кловская
30.06.23 14:42
96
Британская разведка оценила расходы России на войну

Главное: Военный бюджет РФ на 2023 год составляет 85,8 млрд долларов, подсчитал Стокгольмский институт исследования проблем мира.

Детали: Бюджет военных расходов России в этом году составил около 6,6 триллиона рублей (85,8 миллиарда долларов). Однако эта цифра может быть больше. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британские разведчики проанализировали отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за июнь 2023 года по расходам РФ на войну.

По данным SIPRI, военный бюджет РФ на 2023 год составляет примерно 6,6 триллиона рублей (85,8 миллиарда долларов). Это равняется примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину.

«Настоящие военные расходы России остаются неопределенными из-за недостаточной прозрачности, в частности из-за использования засекреченных статей бюджета, которые составляют примерно 22% общего бюджета российского правительства», — отметили в разведке Британии.

В Минобороны добавили, что хотя часть российского оборонного бюджета тратится на войну в Украине, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности России в Украине.

«Кроме того, Россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонные меры в граничащих с Украиной регионах», — подытожили в разведке.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 228 340 солдат.

Тэги: общество, Россия, расходы, война в Украине, британская разведка

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