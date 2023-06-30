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Новости > Зеленский вернул доплаты военным

Зеленский вернул доплаты военным

Агата Кловская
30.06.23 13:54
133
Зеленский вернул доплаты военным

Главное: Зеленский подписал закон о доплатах военным. Закон предусматривает ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих в размере 30-100 тысяч гривен.

Детали: Президент Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 9342 на сайте Верховной Рады в пятницу, 30 июня.

Указано, что сегодня документ был возвращен с подписью главы государства. Законом определяются суммы доплат военным, а порядок выплат еще предстоит определить Кабинетом министров.

В частности, ежемесячные суммы могут составлять:

— выполняющим задание — от 30 000 до 100 000 гривен;

— тем, кто в связи с ранением причислен к распоряжению соответствующего командира — 20 100 гривен;

— военнослужащим срочной военной службы — 6000 гривен;

— курсантам — 2350 гривен;

— инструкторам в воинских частях — от 15 000 до 30 000 гривен.

Кроме того, предусмотрены отпуска для военнослужащих во время действия военного положения:

— всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней (сейчас — 10 дней);

— курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний (сейчас — нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

— военнослужащим срочной службы — 30 дней (сейчас — нет, в мирное время — 10 дней).

В тему: Верховная Рада приняла закон о возврате доплат военнослужащим.

Тэги: военные, ВСУ, Владимир Зеленский, доплаты

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