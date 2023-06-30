США всерьез рассматривают поставку Украине кассетных боеприпасов, — CNN

Главное: В Белом доме всерьез рассматривают вариант поставки Украине кассетных боеприпасов. Это очень эффективное оружие против массы российской пехоты.

Детали: Администрация президента США Джо Байдена всерьез рассматривает возможность поставок Украине кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает CNN.

«Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя», — сказал CNN официальный представитель США.

Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома, и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украинские официальные лица просят США о поставках боеприпасов с прошлого года, заявляя, что они увеличат запасы для западных артиллерийских и ракетных систем и помогут сократить численное превосходство России в артиллерии.

Но США не хотели предоставлять их из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения, а также потому, что некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы — оружие, которое разбрасывает «бомбы» на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам.

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