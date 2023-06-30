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Новости > Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ

Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ

Александр Панько
30.06.23 13:10
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Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ

Главное: Валерий Залужный высказался о «медленном» контрнаступлении ВСУ. По его словам, это не шоу, за которым весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое.

Детали: Украинские военные платят кровью за каждый метр продвижения на фронте, поэтому главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Залужный сказал, что его раздражает, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Так, украинские войска продвигаются каждый день — даже если это всего 500 метров.

«Это не шоу, за которым весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что для того, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинскому войску нужно оружие, в том числе и истребители F-16 для того, чтобы достичь преимущества в воздухе.

«Без полной поставки эти планы вообще невозможны. Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — добавил он.

В тему: Украинцам поведали об успехах контрнаступления.

Тэги: контрнаступление, ВСУ, Валерий Залужный, война в Украине

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