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Новости > Болезнь викингов (Дюпюитрена) имеет неандертальское происхождение, - исследование

Болезнь викингов (Дюпюитрена) имеет неандертальское происхождение, - исследование

Александр Панько
29.06.23 21:53
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Болезнь викингов (Дюпюитрена) имеет неандертальское происхождение, - исследование
Главное: Болезнь рук, известная как болезнь викингов, может берет свое начало в генах неандертальцев.
 
Детали: Недавнее исследование, проведенное в журнале Oxford University Press Molecular Biology and Evolution, показывает, что состояние, известное как болезнь Дюпюитрена, частично неандертальского происхождения. Так называемая «болезнь викингов» заставляет пальцы многих стареющих североевропейских мужчин запираться в изогнутом положении, и исследователи теперь думают, что знают почему.
 
Генетические варианты, унаследованные от неандертальцев, по-видимому, являются наиболее мощными факторами риска развития контрактуры Дюпюитрена, называемой болезнью викингов, потому что она в основном поражает мужчин, происходящих из северных европейцев. Исследователи давно знают, что болезнь была гораздо более распространена среди североевропейцев, чем у африканского происхождения.
 
Учитывая распространенность болезни Дюпюйтена среди европейцев, ученые исследовали ее генетическое происхождение. Они использовали данные о 7 871 случае заболевания и 645 880 контроле от UK Biobank, коллекции FinnGen R7 и Michigan Genomics Initiative для выявления вариантов генетического риска болезни Дюпюйтрена. Они обнаружили 61 геномный значимый вариант, связанный с болезнью Дюпюитрена. Дальнейший анализ показал, что три из этих вариантов имеют неандертальское происхождение, включая второй и третий наиболее тесно связанные.
 
Вывод о том, что два наиболее важных генетических фактора риска болезни Дюпюйтрена имеют неандертальское происхождение, приводит ученых к выводу, что неандертальское происхождение является важным фактором в объяснении распространенности заболевания в Европе сегодня.
 
«Это случай, когда встреча с неандертальцами повлияла на тех, кто страдает от болезней, хотя мы не должны преувеличивать связь между неандертальцами и викингами», — сказал Хьюго Зеберг в пресс-релизе института.
 

Тэги: неандертальцы, викинги, болезнь викингов

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