Болезнь викингов (Дюпюитрена) имеет неандертальское происхождение, - исследование

Главное: Болезнь рук, известная как болезнь викингов, может берет свое начало в генах неандертальцев.

Детали: Недавнее исследование, проведенное в журнале Oxford University Press Molecular Biology and Evolution, показывает, что состояние, известное как болезнь Дюпюитрена, частично неандертальского происхождения. Так называемая «болезнь викингов» заставляет пальцы многих стареющих североевропейских мужчин запираться в изогнутом положении, и исследователи теперь думают, что знают почему.

Генетические варианты, унаследованные от неандертальцев, по-видимому, являются наиболее мощными факторами риска развития контрактуры Дюпюитрена, называемой болезнью викингов, потому что она в основном поражает мужчин, происходящих из северных европейцев. Исследователи давно знают, что болезнь была гораздо более распространена среди североевропейцев, чем у африканского происхождения.