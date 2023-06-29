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Новости > Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом

Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом

Агата Кловская
29.06.23 21:43
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Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом

Главное: На картине итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии», написанной в 1595 году, нашли похожий на советский спутник объект.

Детали: Картина итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии», написанная в 1595 году, привлекла внимание современных любителей искусства и сторонников теорий о путешествиях во времени, которые нашли на полотне похожий на советский спутник объект. 

Сейчас картина возрастом 428 лет находится в церкви Святого Лаврентия в итальянском городе Монтальчино, расположенном неподалеку от Флоренции.
 
В верхней части полотна находится Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух в виде голубя. Но внимание интернет-пользователей привлек темно-синий шарообразный объект в центре картины, который похож на космический аппарат, поскольку из него с двух сторон торчат два длинных стержня, напоминающие антенны. Внешне сфера похожа на первый искусственный спутник Земли, советский «Спутник-1». 
 
Председатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера Стив Мера, который в 2016 году заявил о наличии в христианском искусстве множества намеков на существование неопознанных летающих объектов, так высказался по поводу изображенного на средневековом полотне шара: 
 
«Интересно, что он действительно удивительно похож на спутник. Там даже есть небольшая выпуклость справа и точно такая же выпуклость имеется на сфере с картины», – сказал председатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера Стив Мера. 
 
Однако историки искусства призвали не искать мистику там, где ее нет. По их мнению, шар на картине Вентуры Салимбени – это небесная сфера или Вселенная, а «антенны» – скипетры, символизирующие божественную власть и покровительство Бога.

Тэги: спутник, культура, курьезы, Вентура Салимбени

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