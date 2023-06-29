Советский спутник нашли на картине XVI века с Иисусом

Главное: На картине итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии», написанной в 1595 году, нашли похожий на советский спутник объект.

Детали: Картина итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии», написанная в 1595 году, привлекла внимание современных любителей искусства и сторонников теорий о путешествиях во времени, которые нашли на полотне похожий на советский спутник объект.

Сейчас картина возрастом 428 лет находится в церкви Святого Лаврентия в итальянском городе Монтальчино, расположенном неподалеку от Флоренции.

В верхней части полотна находится Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух в виде голубя. Но внимание интернет-пользователей привлек темно-синий шарообразный объект в центре картины, который похож на космический аппарат, поскольку из него с двух сторон торчат два длинных стержня, напоминающие антенны. Внешне сфера похожа на первый искусственный спутник Земли, советский «Спутник-1».