«Волны Кондратьева» предрекают в 2023 году возобновление роста цен на все сырьевые товары

Главное: Bloomberg предсказывает наступление с завтрашнего дня нового суперцикла в мировой экономике. Согласно теории «волн Кондратьева», в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары.

Детали: Bloomberg предсказывает наступление с завтрашнего дня нового суперцикла в мировой экономике. Издание опубликовало статью про «волны Кондратьева» — это концепция советского ученого о глобальных сырьевых супер-циклах в мировой экономике, которые длятся 30 лет.

Согласно этой теории, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в следующие 15 лет они стабильно снижаются.

Так вот в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра — 30 июня 2023 года.

Bloomberg проанализировал свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, которые четко показывают, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 90-х, достиг максимума в 2008-м, а сейчас опять опустился на то значение, каким был в начале 90-х. То есть текущий 30-летний цикл прошёл, и скоро начнется новый.

Аналогичная ситуация была с начала 60-х по конец 70-х.