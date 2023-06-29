Шольц допустил, что война в Украине завершится нескоро

Главное: Олаф Шольц призвал поддерживать Украину. Говорит, что война может завершиться нескоро.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал войну в Украине. Сделал он это накануне встречи глав государств в Брюсселе.

Политик сказал: «Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем».

Глава немецкого правительства добавил: «Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что война может продлиться долго».

Резюмируется: «Следует договориться, что мы готовы продержаться длительное время, что касается финансовой и гуманитарной помощи».

В тему: Шольц рассказал, в чем заключается цель Запада в помощи Украине.