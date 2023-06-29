В Австралии хотят разрешить эвтаназию для детей

Главное: В Австралии продвигают идею эвтаназии. Хотят разрешить ее для детей в возрасте от 14 лет.

Детали: Австралия понемногу продолжает сходить с ума. Так, как пишут местные СМИ, в столице страны Канберре и ее городах-спутниках хотят разрешить эвтаназию для детей в возрасте от 14 лет.

Решить вопрос планируют уже в этом году.

Данный скандальный проект, предусматривающий право на «добровольное оказание помощи при смерти», лоббирует глава департамента прав человека столичного округа Тара Шайен.

Сообщается, что столичный округ Австралии также может отменить требование об ожидаемом времени смерти от шести до двенадцати месяцев, которое есть в других штатах.

Власти говорят, что сразу 48% жителей округа выступили за оказание услуг эвтаназии для любого тяжелобольного человека, 32% жителей считают, что человек, желающий воспользоваться услугой, должен быть старше 18 лет.

Стоит добавить, что столичный округ страны получил право на оказание услуг добровольной эвтаназии с начала этого года.

Эта процедура доступна в нескольких штатах: Южной Австралии, Виктории, Квинсленде, Тасмании и будет введена в Новом Южном Уэльсе с 28 ноября. Однако все штаты согласны с тем, что лицо должно быть не моложе 18 лет.

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