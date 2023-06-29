В России разгорается война между ФСБ и Минобороны, — ГУР

Главное: В ГУР заявили, что в России война между ФСБ и Минобороны входит в активную фазу. Будут уничтожения конкурирующих сторон.

Детали: Война между силовиками — ФСБ и Министерством обороны России — входит в активную фазу. Поэтому не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния. Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.

«По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми „башнями“ Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон», — сказал Черняк.

Как рассказал представитель ГУР, в российской «верхушке» уже понимают, что их диктатор Владимир Путин стал слабым. Сейчас они пытаются получить себе власть.

«Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу», — отметил Черник.

Что же касается Пригожина и перебазирования части «вагнеровцев» в Беларусь, то украинская разведка пока на сегодняшний день не видит угрозы для Украины, акцентировал собеседник.

«Они в любом случае не будут подчинены Минобороны России. Строящиеся для них лагеря на территории Беларуси — это для подготовки „вагнеровцев“. Но у нас нет данных, что их будут готовить для нападения на Украину с территории Беларуси», — подытожил Черняк.

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