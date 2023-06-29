В Италии запретили футболистам играть под 88-м номером

Главное: В Италии больше нельзя играть в футбол под 88-м номером. Дело в ассоциации с нацистским лозунгом Heil Hitler.

Детали: Итальянская федерация футбола запретила игрокам выступать под 88-м номером. Касается это всех турниров в стране.

Сделано это было в рамках кампании по борьбе с антисемитизмом, которая стартовала в Италии.

Дело в том, что 88-й номер часто ассоциируется с нацистским приветствием Heil Hitler (Н – восьмая буква в латинском алфавите) и используется фанатами, которые придерживаются правой идеологии, для пропаганды своих пагубных идей.

Функционеры говорят: «Мир футбола объединен в борьбе против антисемитизма и всех форм дискриминации. Наш спорт должен быть все более инклюзивным и одновременно эффективным средством для донесения положительных месседжей. Благодаря своим глубочайшим ценностям и исключительной коммуникативной силе футбол предлагает себя как инструмент гражданского сознания для воспитания и уважения».

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