В Крыму хотят переименовать 225 населенных пунктов

Главное: 225 населенных пунктов хотят переименовать в Крыму. Предложение выдвинула Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Детали: Национальная комиссия по стандартам государственного языка хочет переименовать 225 населенных пунктов в аннексированном Россией Крыму. Уже определен список.

Среди прочего собираются изменить названия семи сел, которые, по словам экспертов, не соответствуют правописным, словообразовательным и словосменным нормам украинского языка.

Так, село Предущельное хотят переименовать на Предущелинное, Перепилкино – на Перепилчине, Просторное – на Просторное, Новозбурьевка – Новозбуриевка, Токарево – на Токареве, Рыбачье – на Рыбацкое, а Пироговка – на Пирогивка.

Специалисты также хотят изменить 185 названий сел, поселков, городов, не соответствующих лексическим нормам украинского языка, в частности касающихся «российской имперской политики». Среди них: село Репин, поселок городского типа Научный, села Суворово и Ломоносово.

Кроме этого планируется изменить 33 названия населенных пунктов, которые могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться «российской имперской политики». Это, например, Красногорское, Яковлевка и Краснодарка. В этой категории комиссия предлагает обосновать целесообразность сохранения текущих названий или предложить новые в установленном законодательством порядке.

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