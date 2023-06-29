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Новости > В КГГА сделали важное заявление о проезде детей в общественном транспорте

В КГГА сделали важное заявление о проезде детей в общественном транспорте

Автор: «Фраза»
29.06.23 14:55
102
В КГГА сделали важное заявление о проезде детей в общественном транспорте

Главное: Проезд для школьников в общественном транспорте Киева будет платным. Правила вступают в силу через несколько дней и продлятся до конца лета.

Детали: В период летних каникул проезд в общественном транспорте Киева будет платным для школьников. Об этом сообщили в КГГА.

С 1 июля по 31 августа проезд для учеников школ будет платным в Киеве. Ведь согласно решению Киевсовета бесплатный или с частичной оплатой проезд предоставляется учащимся только в период учебного года и период — с 1 сентября по 1 июля следующего года.

В то же время, на электронный ученический билет можно приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в 75%.

Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение «Київ Цифровий», необходимо:

  • добавить ученический билет в аккаунт, введя номер билета и пин-код;
  • нажать «Придбати проїзний».

При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, который расположен под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать «Поповнити».

Для ученических билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

К тому же с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений Киева.

Стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учеников дневной формы обучения составляет:

  • без ограничения поездок в месяц — 325 гривен;
  • без ограничения поездок на вторую половину месяца — 162,50 гривен;
  • проездной в месяц на 46 поездок — 72,50 гривен;
  • проездной в месяц на 62 поездки — 97,50 гривен;
  • проездной в месяц на 92 поездки — 143,75 гривны;
  • проездной в месяц 124 поездки — 192,50 гривен.

Как и для других категорий пассажиров, действует принцип: чем больше билетов приобретено — тем больше скидка. На 50 поездках можно сэкономить 75 гривен.

В тему: В Киеве хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Тэги: Киев, общество, транспорт, проезд, школьники, КГГА

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