Мадонна потеряла сознание из-за инфекции

Главное: Мадонна попала в больницу из-за серьезной инфекции. Менеджер звезды сказал, что состояние здоровья исполнительницы улучшается, но она все еще находится под наблюдением врачей.

Детали: Всемирно известная певица Мадонна отложила свое мировое турне после попадания в отделение интенсивной терапии с серьезной бактериальной инфекцией. Об этом заявил менеджер артистки Гай Осири в комментарии BBC.

По его словам, Мадонне стало плохо еще 24 июня, ее нашли без сознания и экстренно госпитализировали в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Состояние ее здоровья улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей. В настоящее время мы вынуждены приостановить все мероприятия, в которых принимает участие Мадонна, в том числе и тур», — добавил он.

При этом менеджер пообещал держать поклонников в курсе событий и назвать новые даты отложенного тура Мадонны и перенесенных концертов.

«Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты», — успокоил фанатов певицы Гай Осири.

Планы по проведению мирового тура певица Мадонна объявила в начале года. Свои концерты она решила посвятить 40-летию выпуска своего прорывного сингла Holiday. Начать тур Мадонна планировала в канадском Ванкувере.

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