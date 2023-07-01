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Новости > У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ

У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ

Агата Кловская
29.06.23 13:29
578
У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ

Главное: У водителей в Украине могут забирать автомобили на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.

Детали: В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Об этом говорится в статье 6 Закона «О мобилизации и мобилизационной подготовке».

Изъятие авто на нужды ВСУ называется «военно-транспортной обязанностью». Она распространяется на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • другие государственные органы;
  • органы местного самоуправления;
  • предприятия;
  • учреждения и организации (железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия);
  • учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
  • гражданских владельцев транспортных средств.

Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.

Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.

Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.

Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие — отдавать на пользование ВСУ.

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.

В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.

Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят:

  • дипломатические и консульские учреждения других стран;
  • представительства международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства;
  • банки государственного сектора, предприятия, организации и учреждения с высокой общественной значимостью;
  • предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

В тему: Украинцев предупредили о грядущих проблемах с электричеством.

Тэги: автомобиль, общество, новости Украины, война в Украине

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