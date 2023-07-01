У украинцев могут отбирать транспортные средства на нужды ВСУ

Главное: У водителей в Украине могут забирать автомобили на нужды ВСУ. Такой механизм разработан специально на случай военного положения в стране.

Детали: В Украине у владельцев машин могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ. Об этом говорится в статье 6 Закона «О мобилизации и мобилизационной подготовке».

Изъятие авто на нужды ВСУ называется «военно-транспортной обязанностью». Она распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия;

учреждения и организации (железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства и другие предприятия);

учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

гражданских владельцев транспортных средств.

Каждый квартал МВД должно предоставлять информацию о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.

Это касается тех машин, которые могут передать для использования ВСУ и другим военным формированиям во время военного положения.

Если авто будет повреждено, его владелец получит компенсацию в законном порядке.

Следует также добавить, что владельцы могут решать, какие авто оставлять себе, а какие — отдавать на пользование ВСУ.

Принятие-передача транспортных средств, привлеченных во время мобилизации, и их возвращение после объявления демобилизации осуществляются на основании соответствующих актов.

В них отмечают сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другую информацию, по которой можно идентифицировать транспортные средства.

Возврат автомобиля владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Законодательство также предусматривает перечень лиц и учреждений, не подлежащих изъятию транспортных средств. В этот список входят:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства;

банки государственного сектора, предприятия, организации и учреждения с высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

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