Ученые решили выяснить, что длиннее — Амазонка или Нил

Главное: Ученые отправятся в экспедицию, чтобы выяснить, что длиннее — Амазонка или Нил. Участники преодолеют более шести тысяч километров по территории Перу, Колумбии и Бразилии.

Детали: Международная группа исследователей в апреле 2024 года отправится в шестимесячную экспедицию по Амазонке. Ученые хотят узнать точную протяженность реки, чтобы выяснить, что длиннее — она или Нил. Об этом сообщает Agence France-Presse.

«Главная цель — нанести реку на карту во всех подробностях, а также задокументировать ее биоразнообразие», — сказал бразильский исследователь и координатор проекта Юрий Санада.

Экспедиция будет называться Река Амазонка: от ледников до моря. Она начнется в Андах. Участники преодолеют более шести тыс. км по территории Перу, Колумбии и Бразилии и выйдут к берегам Атлантического океана.

Экспедиция будет финансироваться международными организациями.

«В случае успеха такая же экспедиция позже отправится на Нил», — сообщил Санада.

К слову, сейчас в Книге рекордов Гиннесса первое место занимает Нил с длиной 6,65 тыс. км. А истоком американской реки считается верховье реки Апуримак на юге Перу. Но в 2014 году американский исследователь Джеймс Контос выдвинул альтернативную теорию, согласно которой источник реки Амазонки находится в северном Перу, поэтому ее длина как минимум на 77 км больше, чем принято считать.

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