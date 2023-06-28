Депутаты вернули доплаты военным

Главное: Рада приняла закон о доплатах военным. Законом предусмотрено ежемесячное дополнительное вознаграждение для военнослужащих в размере 30-100 тысяч гривен.

Детали: Верховная Рада приняла закон о возврате доплат военнослужащим. Об этом сообщил народный депутат, член фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в среду, 28 июня.

Соответствующий законопроект № 9342 во втором чтении и в целом поддержали 311 народных депутатов.

«Через 2,5 месяца после голосования правки о „30 тысячах“ парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным», — написал он.

По словам Железняка, с первого чтения сохранены следующие нормы:

— военным ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тысяч гривен;

— доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабмином, то есть как сейчас — пропорционально времени выполнения боевых задач;

— доплаты срочникам оставили на уровне 6 тысяч гривен в месяц, курсантам — 2350 гривен;

— отпуска для военных — до 30 дней ежегодный и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для курсантов — до 10 дней зимний и до 20 дней летний;

— к участию в ведении боевых действий не допускаются военные из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедшие курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца.

Народный избранник также рассказал, что изменилось по сравнению с первым чтением:

— для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрено два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 20100 гривен;

— погибшим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч гривен;

— тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен;

— минимальный порог доплаты для инструкторов — 15 тысяч гривен;

— ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;

— непрерывный отпуск на лечение — не более 4 месяцев.

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