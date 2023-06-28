Назван любимый наркотик Илона Маска

Главное: СМИ пишут, что Илон Маск употребляет кетамин. А Сергей Брин любит галлюциногенные грибы.

Детали: Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, опубликовало скандальный материал. В нем говорится о том, какие наркотики употребляют американские IT-миллиардеры.

Так, утверждается, что владелец Twitter Илон Маск предпочитает кетамин, а соучредитель Google Сергей Брин «уважает» галлюциногенные грибы.

Кроме этого информируется, что руководство венчурной компании Founders Fund, которая инвестирует в SpaceX и Facebook, устраивало вечеринки с психоделиками.

В публикации сказано: «Если раньше в технологических компаниях речь шла об употреблении подобных препаратов после работы, то сейчас это стало частью их корпоративной культуры».

Как сообщается, руководители и сотрудники компаний оправдывают употребление психоделиков, а также подобных им веществ тем, что это якобы может помочь им достичь прорывов в бизнесе.

В статье говорится: «Несмотря на то, что большая часть подобных препаратов являются запрещенными в США, в Кремниевой долине наблюдается толерантность к ним, а многие компании не осуществляют регулярные проверки сотрудников на предмет употребления».

Так, например, бывший сотрудник завода Tesla признался, что, хотя компания выступает против употребления наркотиков, наблюдается высокая толерантность к их употреблению вне рабочего дня.

Ссылаясь на исследовательскую компанию BrandEssence, сообщаетсят, что стоимость рынка психоделиков в 2022-м году составила 4,9 миллиардов долларов, а к 2029-му году, как ожидается, вырастет до суммы в 11,8 миллиарда долларов.

Резюмируется, что представители Илона Маска и Сергея Брина отказались комментировать подобные слухи.

Однако, при этом, Илон Маск написал у себя Twitter, что для лечения депрессии лучше принимать кетамин, а не антидепрессанты, которые, как он считает, зомбируют людей.

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