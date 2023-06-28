Украинцев предупредили о грядущих проблемах с электричеством

Главное: Осенью и зимой в Украине вновь возникнет дефицит электричества. Население призывают к экономии.

Детали: Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что осенью и зимой наша страна вновь столкнется с проблемами электричества. Как заявил он во время брифинга, украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации.

Он отметил: «Этой осенью и зимой у нас будет более дефицитная система. Нам нужно будет ее сбалансировать за счет дополнительных факторов. Помочь сети можно будет путем экономии электроэнергии, включения дополнительных энергоблоков на природном газе и импорта электричества из Европы».

Сообщается, что наиболее важной помощью для энергосистемы в 2023-м году будет защита неба, которая станет ключевым фактором для того, чтобы система стабильно прошла предстоящую зиму.

Кроме этого, говорится, что важны быстрые и гуманитарные поставки необходимого оборудования.

Чиновник сказал: «Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний».

Информируется, что «Укрэнерго» сумело привлечь уже около 900 миллионов евро финансирования в различных формах – грантах и кредитах.

Прогнозируется, что до конца года компания еще на несколько сот миллионов сможет увеличить эту цифру и использовать средства для подготовки к холодам.

Резюмируется, что наиболее пострадавшими от ракетных атак россиян являются крупные городские агломерации Львова, Одессы, Харькова, Днепра и Запорожья.

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