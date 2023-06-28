Жертвами обстрела Харьковской области стали трое мужчин

Главное: Россия обстреляла Харьковскую область. Погибли трое мужчин.

Детали: Утром среды, 28 июня, Россия обстреляла Волчанскую общину Чугуевского района (Харьковская область). Об этом информировал глава местной ОВА Олег Синегубов.

Он поведал: «К сожалению, в результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей села Волчанские Хутора, которые находились возле своих домов».

Отмечается: «Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью».

Сейчас информация об этом обстреле уточняется. На месте работают экстренные службы.

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