Президент Польши неожиданно прибыл в Киев

Главное: В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда. Он встретится с Владимиром Зеленским.

Детали: В среду, 28 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает его канцелярия.

Информируется следующее: «Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касаются празднования Дня Конституции Украины, а также консультаций по текущей ситуации на фронте, включая угрозу российской атаки на Запорожскую АЭС».

Кроме этого, как отмечается, стороны также поднимут вопрос подготовки к июльскому саммиту НАТО.

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