В Киеве появилось первое мобильное бетонное укрытие

Главное: В Киеве появилось первое мобильное укрытие из бетона. Внутри укрытие оборудовано лавочками для сидения, средствами пожаротушения. Есть вода и медицинские наборы для первой помощи.

Детали: В Киеве установили первое пилотное мобильное укрытие из бетона, которое может оградить от взрывной волны и осколочного поражения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram во вторник, 27 июня.

«В столице уже установили первое, пилотное мобильное укрытие. Оно изготовлено из высококачественного бетона. Может оградить от взрывной волны и осколочного поражения», — говорится в сообщении.

Один модуль вмещает до 20 человек. Модули собираются как обычный конструктор. В зависимости от количества людей можно собрать две, три и даже больше секций.

Отмечается, что устанавливаются сооружения данного типа достаточно быстро, главное, чтобы была прочная основа, фундамент. Внутри они оборудуются лавочками для сидения, средствами пожаротушения, водой и медицинскими наборами для первой помощи.

«Мы рассматриваем вопрос установления укрытий модульного типа в столице. Такие сооружения гражданской защиты важны для мест, где нет укрытий или где значительное расстояние до сооружений гражданской защиты. После детального изучения всех сооружений данного типа будет принято решение, где именно и какой модификации сооружения нужно установить в Киеве», — рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

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