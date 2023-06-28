Хорватия признала Голодомор геноцидом украинцев

Главное: Парламент Хорватии принял декларацию, согласно которой признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Детали: Хорватия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Парламент страны принял соответствующую декларацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Глава государства поблагодарил Хорватию за решение признать Голодомор геноцидом украинского народа.

«Благодарен Хорватии за это историческое голосование. Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля — ни прошлыми, ни современными», — отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также поблагодарил парламент Хорватии за историческое решение и чествование памяти жертв Голодомора.

«До ноября 2022 года 15 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. С тех пор присоединилось еще 12. Я благодарю их за то, что услышали наши просьбы, и приглашаю других присоединиться. Признание чествует жертв и предостерегает будущие поколения предотвращать геноцид», — написал Кулеба в своем Twitter.

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