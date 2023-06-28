В Херсонской области наконец-то «успокоилась» вода

Главное: Уровень воды в Днепре в Херсонской области вошел в свое природное русло. На данный момент его колебания соответствуют норме.

Детали: В ГСЧС поведали, что сейчас происходит в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что уровень воды в Днепре вошел в свое природное русло.

Сообщается, что на данный момент колебания уровня соответствуют естественным нормам для этого времени года.

Информируется, что подтопленными до сих пор остаются два населенных пункта (два дома) на правом берегу Днепра и семнадцать населенных пунктов на временно оккупированной территории региона.

При этом продолжаются работы по откачке воды. Так, как стало известно, за минувшие сутки откачано 72 тысяч тонн воды из 56 подвалов. Всего же с начала спасательных работ откачано 373 008 тонн воды из 923 домов и подвалов.

Кроме этого, говорят в ведомстве, за сутки было подвезено 59 тонн воды, из них питьевой 23 тонны и 36 тонн технической воды. Уточняется, что с начала ликвидации последствий ЧП подвезено 857 тонн воды, из них питьевой – 575 тонн и 282 тонны технической воды.

Резюмируется, что за все время было подвезено почти 81 тонна продуктов питания и вещей первой необходимости.

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