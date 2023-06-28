В России генерал-лейтенант МВД попал в нелепое ДТП

Главное: В России разбился генерал-лейтенант МВД Александр Травников. Он неудачно покатался на квадроцикле.

Детали: В России нелепо разбился генерал-лейтенант МВД Александр Травников. Местные правоохранители говорят, что он попал в смертельное ДТП, катаясь на квадроцикле в Ленинградской области.

Информируется, что авария произошла в селе Липовая Гора.

Сообщается следующее: «Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников не справился с управлением на квадроцикле недалеко от своего загородного дома и врезался в препятствие».

Сейчас силовик госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Представителя МВД с помощью вертолета доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Справка :

Александр Травников служит в органах МВД с 1998-го года. В 2018-2022-х годах он занимал должность начальника Санкт-Петербургского университета МВД России. В 2021-м году получил звание генерал-лейтенанта полиции.

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