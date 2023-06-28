Резников — о контрнаступлении: Придет время и все всё увидят

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не придавать значения сообщениям СМИ о медленном продвижении Украины. По его словам, основные резервы войск Украины еще не задействованы в операции.

Детали: Министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение группы сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели не было «главным событием» в запланированном Киевом контрнаступлении. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Когда это произойдет, вы все это увидите... Все все увидят», — отметил Резников.

Он призвал не придавать значения сообщениям СМИ о медленном продвижении Украины.

Резников добавил, что основные резервы войск Украины, в частности, большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

По его словам, произошедший в России в минувшие выходные мятеж продемонстрировал фундаментальную слабость режима президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие «мятежи и беспорядки» ради успеха на поле боя.

Резников отметил, что украинская армия продолжает наносить тяжелые потери войскам РФ.

В тему: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что предыдущие ожидания наступления были завышены.