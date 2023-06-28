США приготовили для Украины новый пакет военной помощи

Главное: США объявили новый пакет военной помощи ВСУ. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, а также другие вооружения.

Детали: США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму до 500 млн. долларов. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Новый пакет военной помощи США включает в себя дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.

Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, неуказанное количество 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов и артиллерийских снарядов.

Среди других составляющих нового пакета помощи — боеприпасы для подрыва и разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и приборы ночного видения, испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Пакет помощи в сфере безопасности стал 41-м, одобренным США для Украины с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

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