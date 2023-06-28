Жертвами войны в Украине стали уже 493 ребенка

Главное: 493 ребенка погибли во время войны в Украине. 1 033 несовершеннолетних получили ранения.

Детали: В Украине продолжается война. Увы, ее жертвами становятся дети.

Актуальные на среду, 28 июня, цифры приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами боевых действий в нашей стране стали уже 493 ребенка.

При этом 1 033 несовершеннолетних получили различные ранения.

Подчеркивается, что эти данные не являются окончательными.

Так, накануне, 27 июня, в результате обстрела Краматорска погибли три девочки: 17-летняя и две сестры в возрасте 14 лет. Кроме этого была ранена 8-месячная девочка.

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