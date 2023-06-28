В СНБО объяснили, Почему Пригожин так и не дошел до Москвы

Главное: Алексей Данилов объяснил, почему Пригожин не дошел до Москвы. Он заявил, что люди, которые непосредственно организовывали и участвовали в мятеже «вагнеровцев», находятся в Кремле.

Детали: В том, что Евгений Пригожин со своими наемниками не дошел до Москвы и остановился лишь в 200 км от нее есть некоторые причины. Ведь он действовал не самостоятельно, а его поход был организован «людьми из Кремля». Об этом во вторник, 27 июня, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Имейте в виду, что у России есть ядерное оружие, этот аргумент она постоянно использует, как средство шантажа. Мы не знаем, пока, какие переговоры проходили и кто давал указание. Я точно могу сказать, что это не решение Пригожина, остановить этот поход на Москву. Это решение совсем других людей, с кем они консультировались. Я думаю, мы со временем узнаем и поймем, как это все происходит», — сказал он.

Данилов подчеркнул, что люди, непосредственно участвовавшие в мятеже Пригожина, сейчас находятся в Кремле. Он обратил внимание на то, что Путина сейчас охраняют даже на заседаниях Совбеза, а количество его охраны увеличилось в геометрической прогрессии.

Он добавил, что раньше Путин считал себя «царем русским», но Пригожин «эту корону сорвал».

«Так что теперь все увидели, что никакого короля на сегодняшний день в России не существует, а есть „дядя“, который считает, что он рулевой России», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что Пригожин не занят сейчас строительством лагерей для своих наемников на территории Беларуси. А информация об их организации под боком у Лукашенко — лишь очередная ложь РФ.

«Лукашенко — опытный политик. Он с 1994 года находится у власти и через короткое время будет 30 лет, как он руководит Беларусью. Он никогда не позволит никому строить никаких лагерей на своей территории. Это россияне распространяют для того, чтобы делать ИПСО, которые должны повлиять на нашу страну, на Польшу, на Литву, которые имеют границы с Беларусью. Я не думаю, что Лукашенко позволит делать, как и Путин, делать отдельную какую-то армию на своей территории, которая не будет у него под контролем. Это слишком хитрый человек для того, чтобы разрешать это», — констатировал Данилов.

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