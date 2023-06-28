Украина получила крупную партию вакцин от ЮНИСЕФ

Главное: Украина получила вакцины от ООН. От коклюша, дифтерии и столбняка.

Детали: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине 120 тысяч доз вакцин от коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом информирует министерство здравоохранения.

Сообщается, что вакцины, предоставленные международной организацией, помогут предотвратить распространение инфекционных болезней в нашей стране.

Отмечается, что вакцинация АКДС предоставляет детям защиту от серьезных инфекционных болезней.

Поясняется: «Коклюш, дифтерия и столбняк могут иметь серьезные последствия для здоровья детей, особенно в условиях войны, когда доступ к медицинской помощи может быть ограничен».

Ожидается, что полученные вакцины будут распределены между регионами.

Стоит добавить, что прививка против дифтерии, столбняка и коклюша входит в Календарь профилактических прививок и является бесплатной.

В ведомстве говорят: «Согласно национальному календарю прививок, вакцина АКДС вводится в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев, затем в шесть лет проводится ревакцинация вакциной АДС (дифтерия-столбняк), а в 16 лет – вакциной АДС-М (против столбняка и дифтерии). уменьшенным содержанием антигена, который используется для взрослых)».

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