В НАТО объяснили, в каком случае готовы воевать с Россией и Беларусью

Главное: В НАТО готовы воевать с Россией и Беларусью. В случае нападения на страну-члена Альянса.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на совместной пресс-конференции с лидерами семи стран Альянса в Гааге. Он поведал, при каком случае они готовы воевать с Россией и Беларусью.

Отмечается, что НАТО готова защищать все входящие в блок страны от потенциальных нападений с их стороны.

Сообщается, что в Москву и Минск «был направлен четкий сигнал о том, что Альянс существует для защиты каждого союзника, каждого сантиметра территории НАТО».

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