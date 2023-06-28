Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 227 100 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 227 100 солдат. Уничтожено 4 036 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 28 июня.

Сообщается, что погибли уже 227 100 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 036 танков, 7 847 боевых бронированных машин, 4 089 артиллерийских систем, 627 РСЗО, 387 средств ПВО, 314 самолетов, 308 вертолетов, 3 499 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 261 крылатую ракету, 18 кораблей/катеров, 6 774 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 563 единицы специальной техники.

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